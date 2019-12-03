شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. العميد ركن أمين العقيلي يكشف عن المحافظات الأكثر تأثراً بالألغام والان مع التفاصيل

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 كشف مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد ركن أمين العقيلي، عن أكثر المحافظات تأثراً بالألغام.

وقال"العقيلي" في حوار خاص "لليمن العربي"، بأن جميع المديريات التي وصل إليها الإنقلاب المشؤوم، كمحافظة عدن وتعز. Advertisements وأضاف بأن الساحل الغربي بشكل عام، سواء في مديريات تعز أو الحديدة، أو المُدريات الجنوبية. وتابع في حديثه بأن الألغام طالت محافظات الضالع وأبين وشبوة ومأرب والجوف والتي تأثروا تأثراً كبيرً بالألغام. وقال بأن عدد مديريات محافظة تعز 23 مديرية تأثر منها 18، وأكمل بأن محافظة لحج تأثرت أيضاً .

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