أصدرت المفوضية العليا لحقوق الانسان في محافظة النجف، الثلاثاء، تقرير تقصي حقائق بشأن مزاعم وجود معتقلين داخل مرقد الحكيم وسط المحافظة. ونفت المفوضية بحسب الوثائق وجود اي معتقل داخل المرقد. وأدناه نص الوثائق: Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثائق.. حقوق الانسان تصدر تقرير تقصي حقائق بشأن معتقلين محتجزين في مرقد الحكيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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