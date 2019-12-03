بلاسخارت من مجلس الامن: الاحتجاجات في العراق يقودها الشباب ولا يمكن تبرير قتلهم

بلاسخارت من مجلس الامن: الاحتجاجات في العراق يقودها الشباب بلاسخارت: لا يمكن تبرير أعمال قتل المتظاهرين السلميين في العراق ممثلة الأمم المتحدة في العراق: على الساسة العراقيين تقديم حلول مناسبة للأزمة في البلاد

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