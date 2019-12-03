بالصور.. اقبال كبير على شراء تذاكر مباراة العراق والبحرين

رياضة 2019-12-03 | 16:04 2,548 مشاهدة Advertisements شهدت منافذ بيع تذاكر مباراة العراق والبحرين في نصف نهائي كأس الخليج "خليجي 24"، اقبالاً كبيراً من قبل الجماهير الرياضية العراقية والبحرينية. واعلنت اللجنة المنظمة لكأس الخليج، انطلاق بيع تذاكر المباراة عن طريق الانترنت وكذلك في نقاط البيع الموجودة في فيلاجيو والدوحة فيستيفال سيتي وقطر مول وكتارا وسوق واقف بالعاصمة القطرية الدوحة. وسيتواجه المنتخبان، بعد غدٍ الخميس على استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت بغداد.

المحرر: محمد خليل

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