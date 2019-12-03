ترامب: اغلقوا الانترنت في العراق حتى لا تظهر صور القتل

اعتبر الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن الحكومة العراقية اغلقت الانترنت خلال الاحتجاجات في العراق حتى لا تظهر صور القتل.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في لندن، ان "العراقيين احتجوا ضد سياسيهم الا انهم قتلوا منهم الكثير واغلقوا الانترنت حتى لا يشاهد العالم جرائم القتل".

الى ذلك، هدد الرئيس الأمريكي، بـ"اتخاذ إجراءات تجارية ضد الدول الأوروبية التي لا تفي بالتزاماتها في الناتو"، معتبرا مع ذلك أن "الحلف يزداد قوة بفضل سياساته.