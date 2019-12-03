'الصداقة' مفتاح وايتكابس للتعاقد مع جستن ميرام

وايتكابس والذي يلعب في صفوفه نجم المنتخب الوطني علي عدنان، حدد عدد من اللاعبين في هذا المركز ومن بينهم جناح المنتخب الوطني جستن ميرام.

وذكر موقع "بتوين ذا ستيك" الاميركي في خبر ترجمته الخليج 365، إن "نادي فانكوفر وايتكابس يبحث عن جناح ايسر، يفضل ان يكون معروفاً وذو تكلفة مالية قليلة".



واوضح الموقع "اللاعب جستن ميرام، احد المرشحين للانضمام الى صفوف وايتكابس، حيث يدرس النادي استغلال علاقة الصداقة بين مدافعه علي عدنان وميرام من اجل ضمه".

واضاف أن "مدرب وايتكابس، مارك دس سانتوس، بامكانه ان يضم ميرام مقابل 300 الف دولار فقط".

يذكر ان ميرام لاعب حر الان، بعدما قام نادي اتلانتا يونايتد الاميركي بانهاء التعاقد معه بالتراضي.

