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2019-12-03 | 15:32
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وذكر موقع "بتوين ذا ستيك" الاميركي في خبر ترجمته الخليج 365، إن "نادي فانكوفر وايتكابس يبحث عن جناح ايسر، يفضل ان يكون معروفاً وذو تكلفة مالية قليلة".
واوضح الموقع "اللاعب جستن ميرام، احد المرشحين للانضمام الى صفوف وايتكابس، حيث يدرس النادي استغلال علاقة الصداقة بين مدافعه علي عدنان وميرام من اجل ضمه".
واضاف أن "مدرب وايتكابس، مارك دس سانتوس، بامكانه ان يضم ميرام مقابل 300 الف دولار فقط".
يذكر ان ميرام لاعب حر الان، بعدما قام نادي اتلانتا يونايتد الاميركي بانهاء التعاقد معه بالتراضي.
كانت هذه تفاصيل خبر 'الصداقة' مفتاح وايتكابس للتعاقد مع جستن ميرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.