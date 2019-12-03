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'الصداقة' مفتاح وايتكابس للتعاقد مع جستن ميرام

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2019-12-03 | 15:32

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يبحث نادي فانكوفر وايتكابس الكندي، عن جناح ايسر لتعزيز صفوف فريقه في الدوري الاميركي MLS للموسم المقبل 2020.
وايتكابس والذي يلعب في صفوفه نجم المنتخب الوطني علي عدنان، حدد عدد من اللاعبين في هذا المركز ومن بينهم جناح المنتخب الوطني جستن ميرام.

وذكر موقع "بتوين ذا ستيك" الاميركي في خبر ترجمته الخليج 365، إن "نادي فانكوفر وايتكابس يبحث عن جناح ايسر، يفضل ان يكون معروفاً وذو تكلفة مالية قليلة".


واوضح الموقع "اللاعب جستن ميرام، احد المرشحين للانضمام الى صفوف وايتكابس، حيث يدرس النادي استغلال علاقة الصداقة بين مدافعه علي عدنان وميرام من اجل ضمه".

واضاف أن "مدرب وايتكابس، مارك دس سانتوس، بامكانه ان يضم ميرام مقابل 300 الف دولار فقط".

يذكر ان ميرام لاعب حر الان، بعدما قام نادي اتلانتا يونايتد الاميركي بانهاء التعاقد معه بالتراضي.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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