تدريسي في كلية الاعلام ينفي تعرضه للاعتقال

نفى التدريسي في كلية الاعلام بجامعة الانبار حافظ ياسين، الثلاثاء، تعرضه للاعتقال الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ياسين في حديث لـ الخليج 365، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبر اعتقالي على خلفية منشور امس عن طفح شارع الاطباء في الرمادي وهذا الخبر عار عن الصحة ولا اساس له".

وأضاف أن "خبر اعتقالي تناقلته بعض الصفحات التي تتصيد بالماء العكر".