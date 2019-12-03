ماكرون يتهم تركيا بالغموض إزاء "داعش".. ويطالب بتدخل ترامب

الرئيس الأمريكي خلال الاجتماع مع نظيره الفرنسي - أ.ف.ب

اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، على هامش قمة الناتو في لندن للاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس الحلف.

وناقش الجانبان عددا من الأزمات التي تواجه الناتو، ونتائج الحرب على تنظيم داعش الإرهابي وموقف تركيا الغامض من فلول داعش شمالي سوريا.



وفي بداية الاجتماع أكد ترامب أن لدى واشنطن علاقات جيدة جدا مع باريس، موضحا أن حلف شمال الأطلسي أصبح أقوى الآن بعد أن نفذت الدول الأعضاء التزاماتها.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه سيتعامل بطريقة مختلفة مع الدول التي لا تفي بالتزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي.

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من جانب آخر، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن هناك اتفاقا كاملا مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب.

وأَضاف ماكرون أن الأولوية الحالية هي التخلص من تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق وهو ما لم يتم بعد.

وطالب الرئيس الفرنسي بضرورة إيجاد حل لغموض موقف تركيا فيما يتعلق بعناصر داعش، وهو ما يضر بأمن أوروبا والعالم.

وتساءل ماكرون، خلال اللقاء مع ترامب، عن كيفية امتلاك تركيا التي تعتبر عضوا في الناتو لمنظومة إس-400 الروسية، مؤكدا أن هذه الخطوة لا يمكن أن تتم من الناحية الفنية.

وردا على تساؤل ماكرون، أوضح ترامب أن واشنطن تبحث فرض العقوبات على تركيا بشأن شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400.

وفيما يتعلق بالتنظيم الإرهابي، قال ترامب: لقد حصلنا على قدر كبير من المعلومات في الهجوم على زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي.

