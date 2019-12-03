الرئيس الروسي: مستعدون للتعاون مع حلف "الناتو"

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رويترزالثلاثاء 2019/12/3 06:39 م بتوقيت أبوظبي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا منفتحة على التعاون مع حلف شمال الأطلسي "الناتو" مع افتتاح قمة الحلف الغربي التي تستمر يومين في لندن.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن بوتين قوله: "لقد أعربنا مرارا عن استعدادنا لمقاومة التهديدات الحقيقية معا بما فيها الإرهاب الدولي والنزاعات المحلية المسلحة وخطر الانتشار المنفلت لأسلحة الدمار الشامل".
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قال بوتين إن توسع حلف شمال الأطلسي بضم عدد أكبر من الأعضاء يعتبر أحد التهديدات التي تواجه بلادنا.
وفي الآونة الأخيرة شهد الناتو خلافات واسعة بين قادة الدول الأعضاء بعد أن وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حالة حلف شمال الأطلسي بـ"الموت السريري".
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