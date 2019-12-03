مؤتمر "فكر 17" يناقش التنوير العربي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - المؤتمر تنظمه مؤسسة "الفكر العربي" بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء". ويشارك فيه 80 متحدثاً و600 مشارك من مختلف الاتجاهات السياسية والإعلامية.

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