الحضرمي : تنفيذ إتفاق الرياض أصبح ضرورة ملحة لمواجهة المشروع الحوثي الإيراني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكد وزير الخارجية محمد الحضرمي، أن تنفيذ اتفاق الرياض أصبح يمثل ضرورة ملحة لمواجهة المشروع الحوثي الإيراني وأدواته في اليمن .



جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الثلاثاء، سفير الدنمارك لدى بلادنا أوله موسبي، الذي بحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية وجهود الحكومة لتنفيذ اتفاق الرياض ودعم عملية السلام.

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وأشار الحضرمي إلى أن الإتفاق سيعطي زخما كبيرا لتحقيق السلام الشامل والدائم في اليمن ..منوهاً بأن مسار الأمم المتحدة هو المسار الوحيد والعملي لتحقيق السلام وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها.

وتطرق الحضرمي الى جهود الحكومة ومساعيها للتخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية التي تسبب بها الانقلاب الحوثي..مشددة ضرورة الضغط على الحوثيين من اجل إنهاء العراقيل التي تواجهها الجهود الإنسانية للأمم المتحدة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، والسماح للفريق الفني الاممي للوصول إلى خزان صافر للقيام بالإصلاحات اللازمة تفاديا لحدوث كارثة بيئية.

من جانبه أكد السفير الدنماركي، دعم بلاده للحكومة الشرعية وجهود السلام الأممية واستمرارها في تقديم الدعم لخطة الاستجابة الإنسانية..متمنيًا ان يحل الامن والسلام في اليمن.

حضر اللقاء مسؤول أوروبا بوزارة الخارجية المستشار مجيب عثمان.