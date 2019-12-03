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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إلغاء احتفالات أعياد الميلاد فى العراق
الثلاثاء 3 ديسمبر 2019
أعلن البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو، اليوم الثلاثاء، إلغاء مظاهر الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح ورأس السنة الميلادية في العراق، احترامًا لدماء القتلى والجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية، وتضامنًا مع أوجاع والآم عائلاتهم.
وقال ساكو، في بيان صحفي: "إننا قررنا إلغاء الاحتفالات ولذا سوف لن تكون هناك أشجار ميلاد مزيَّنة في الكنائس والساحات، ولا حفلات وسهرات بهذه المناسبة، ولا استقبال رسمي للتهاني في مقر البطريركية، إنما نكتفي بالصلاة ترحمًا على أرواح الضحايا، والدعاء بالشفاء العاجل للجرحى، وعودة الحياة الطبيعية إلى البلاد ونهوضها بوطن راقٍ، جامع لكل طوائفه وشرائحه، انطلاقًا من قيم الاحترام والمساواة والمواطنة والحق في الحياة الكريمة".
ودعا ساكو إلى "التبرع لدور الأيتام والمستشفيات لغرض شراء المستلزمات الطبية للجرحى".
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