توقعات الطقس في الإمارات غداً الأربعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائماً جزئياً إلى غائم على بعض المناطق مع فرصة لسقوط بعض الأمطار خاصة على الجزر والمناطق الشمالية والشرقية .



كما توقع المركز أن تزداد الرطوبة النسبية ليلا وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية خاصة غربا، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

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ونشر المركز حركة الرياح التي توق أن تكون جنوبية شرقية – شمالية غربية / 20 – 30 كم/ ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة أحيانا.

كما توقع أن يكون الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 16:51 والمد الثاني عند الساعة 08:35 و الجزر الأول عند الساعة 11:32 والجزر الثاني عند الساعة 00:39.

وبحر عمان متوسط الموج يضطرب مع السحب الركامية ويحدث المد الأول عند الساعة 14:39 المد الثاني عند الساعة 06: 04 و الجزر الأول عند الساعة 10:07 والجزر الثاني عند الساعة 20:43