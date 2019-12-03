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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بوتين: توسع الناتو يشكل تهديدا لروسيا
الثلاثاء 3 ديسمبر 2019
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن توسع حلف شمال الأطلسي "الناتو" يشكل تهديدًا لروسيا، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز".
وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، وصف ماكرون حلف الناتو بـ "الميت سريريا" ويقول إن فرنسا أكثر دولة تحتاج إلى حلف شمال الأطلسي.
وقال ترامب، لن أسمح لفرنسا باستغلال الشركات الأميركية، موضحًا أن الولايات المتحدة أقل دولة تستفيد من حلف الناتو.
وأصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تصريحات أثارت ضجة واسعة قائلا: "ما نعيشه حاليا هو موت سريري لحلف شمال الأطلسي"، مبررا ذلك بالابتعاد الأميركي وسلوك تركيا العضو في الحلف.
وقال ماكرون: "يجب أن نوضح الآن ما هي الغايات الاستراتيجية للحلف الأطلسي"، داعيا من جديد إلى "تعزيز" أوروبا الدفاعية.
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