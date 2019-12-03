شكرا لقرائتكم اتفاق مصري إماراتي على التحرك لتسوية أزمات المنطقة سياسياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت مصر والإمارات على ضرورة التحرك لحل أزمات المنطقة سياسيا.

وخلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد تم فيه استعراض الأوضاع المتأزمة على الساحة الإقليمية، ولاسيما الأزمات المفتوحة في عدد من الدول العربية كسوريا وليبيا، تم الاتفاق على أهمية العمل للإسراع بالتحرك نحو الحلول السياسية للأوضاع المتأزمة على نحو يحقق طموحات الشعوب العربية في حياة كريمة.

وأكد الوزيران على محاربة الإرهاب والتطرف والحيلولة دون التدخلات في الشأن العربي التي تعمل منذ سنوات على تعزيز وضع تيارات التطرف في المنطقة.

واتفق الوزيران على تكثيف التواصل في المرحلة القادمة مع المجتمع الدولي والأطراف المعنية بالاستقرار في ليبيا لدفع الأمور نحو الحل السياسي المنشود من الليبيين ومن الدول الشقيقة والصديقة لليبيا.