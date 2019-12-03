ماكرون: تركيا تحارب من ساعدنا بالقضاء على الارهاب

أكد الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​ ، ان "​تركيا​ ومن خلال عملياتها العسكرية في شمال ​سوريا​، تقوم بمحاربة القوات التي وقفت الى جانبنا في ​محاربة الارهاب​، ومن الضروري أن يكون لدينا تعريف واحد للإرهاب ضمن ​حلف شمال الأطلسي​".

وخلال اجتماع لزعماء حلف ​الناتو​ اوضح ماكرون "السعي لإيجاد حلول لكافة القضايا العالقة مع ​واشنطن​ والعمل سوياً من اجل مواجهة الارهاب".