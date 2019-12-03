ماكرون: تركيا تحارب من ساعدنا بالقضاء على الارهاب

أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ، ان "تركيا ومن خلال عملياتها العسكرية في شمال سوريا، تقوم بمحاربة القوات التي وقفت الى جانبنا في محاربة الارهاب، ومن الضروري أن يكون لدينا تعريف واحد للإرهاب ضمن حلف شمال الأطلسي".
وخلال اجتماع لزعماء حلف الناتو اوضح ماكرون "السعي لإيجاد حلول لكافة القضايا العالقة مع واشنطن والعمل سوياً من اجل مواجهة الارهاب".
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