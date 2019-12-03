الجيش الايراني: مناورة عسكرية بحرية مع روسيا والصين في 27 كانون الاول

أعلن قائد البحرية ال​إيران​ية حسين خانزادي، عن "انطلاق ​مناورات​ بحرية واسعة مشتركة مع ​روسيا​ و​الصين​ في مياه ​المحيط الهندي​، يوم 27 كانون الاول الحالي، وستقام هذه المناورة تحت اسم حزام ​الأمن​ البحري في شمال المحيط الهندي".

هذا وسبق أن أعلن خانزادي أن "هذه المناورات تم التخطيط لها في شهر تشرين الثاني الماضي، ويتم حالياً الاستعدادات الضرورية في أساطيل الدول الـ 3 لتنفيذها"، معتبرا أنها "ستمثل رسالة للعالم مفادها أن التعاون العسكرية الأمني بين إيران وروسيا والصين بلغ مستوى عاليا".