الجيش الايراني: مناورة عسكرية بحرية مع روسيا والصين في 27 كانون الاول

أعلن قائد البحرية الإيرانية حسين خانزادي، عن "انطلاق مناورات بحرية واسعة مشتركة مع روسيا والصين في مياه المحيط الهندي، يوم 27 كانون الاول الحالي، وستقام هذه المناورة تحت اسم حزام الأمن البحري في شمال المحيط الهندي".
هذا وسبق أن أعلن خانزادي أن "هذه المناورات تم التخطيط لها في شهر تشرين الثاني الماضي، ويتم حالياً الاستعدادات الضرورية في أساطيل الدول الـ 3 لتنفيذها"، معتبرا أنها "ستمثل رسالة للعالم مفادها أن التعاون العسكرية الأمني بين إيران وروسيا والصين بلغ مستوى عاليا".
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