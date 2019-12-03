ستولتنبرغ: يجب إجراء حوار مستمر بين "الناتو" وروسيا

أعرب أمين عام ​حلف شمال الأطلسي​ ​ينس ستولتنبرغ​، خلال ​مؤتمر​ صحفي عن "رغبته في وجود علاقات جيدة بين ​الناتو​ و​روسيا​"، داعيا "المنظمة للحوار بشكل متواصل مع ​موسكو​"، مشيراً الى ان "روسيا انتهكت معاهدة الحد من ​الصواريخ​ متوسطة المدى، والناتو يجب أن يكون جاهزا للرد بشكل منسق وكاف".

هذا وأوقف الناتو التعاون العلمي والعسكري مع روسيا بسبب ​الأزمة​ الأوكرانية، في الأول من نيسان عام 2014، ومع ذلك تقرر الإبقاء على قنوات ​اتصال​ مفتوحة في اللجنة التنظيمية النووية على مستوى السفراء وما فوق.