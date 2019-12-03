أعرب أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي عن "رغبته في وجود علاقات جيدة بين الناتو وروسيا"، داعيا "المنظمة للحوار بشكل متواصل مع موسكو"، مشيراً الى ان "روسيا انتهكت معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة المدى، والناتو يجب أن يكون جاهزا للرد بشكل منسق وكاف".
هذا وأوقف الناتو التعاون العلمي والعسكري مع روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية، في الأول من نيسان عام 2014، ومع ذلك تقرر الإبقاء على قنوات اتصال مفتوحة في اللجنة التنظيمية النووية على مستوى السفراء وما فوق.
كانت هذه تفاصيل خبر ستولتنبرغ: يجب إجراء حوار مستمر بين "الناتو" وروسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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