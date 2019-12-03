اردوغان: الناتو بحاجة لتحديث نفسه لمواجهة التهديدات الكبرى

دعا الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، ​حلف شمال الأطلسي​، إلى "تحديث نفسه لمواجهة التهديدات"، مشدداً على أن "أنقرة تنتظر من حلفائها دعما مطلقا في كفاحها ضد التنظيمات الإرهابية".

وفي مؤتمر صحفي اشار ​اردوغان​ الى ان "تركيا هي البلد الوحيد الذي قاتل تنظيم "داعش" الإرهابي وجها لوجه وهزمه في ​سوريا​"، موضحاً انه "في حال لم يصنّف حلفاؤنا في ​الناتو​ منظمة نحاربها على أنها إرهابية، فإننا سنواجه أي خطوات يمكن أن تُتخذ خلال القمة"، منوهاً بأن "القمة الحالية تعقد في فترة يشهد فيها ​الأمن​ الدولي تهديدات متنوعة ناجمة عن حالة الغموض المنتشر على مستوى ​العالم​".

وكشف انه "من جملة الملفات التي ستكون حاضرة على طاولة القمة هي العلاقات مع ​روسيا​ و​الصين​ وازمة ​ليبيا​ وسيل وقف ​إطلاق النار​ والعودة إلى المسار السياسي في ليبيا".