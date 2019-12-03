اردوغان: الناتو بحاجة لتحديث نفسه لمواجهة التهديدات الكبرى

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حلف شمال الأطلسي، إلى "تحديث نفسه لمواجهة التهديدات"، مشدداً على أن "أنقرة تنتظر من حلفائها دعما مطلقا في كفاحها ضد التنظيمات الإرهابية".
وفي مؤتمر صحفي اشار اردوغان الى ان "تركيا هي البلد الوحيد الذي قاتل تنظيم "داعش" الإرهابي وجها لوجه وهزمه في سوريا"، موضحاً انه "في حال لم يصنّف حلفاؤنا في الناتو منظمة نحاربها على أنها إرهابية، فإننا سنواجه أي خطوات يمكن أن تُتخذ خلال القمة"، منوهاً بأن "القمة الحالية تعقد في فترة يشهد فيها الأمن الدولي تهديدات متنوعة ناجمة عن حالة الغموض المنتشر على مستوى العالم".
وكشف انه "من جملة الملفات التي ستكون حاضرة على طاولة القمة هي العلاقات مع روسيا والصين وازمة ليبيا وسيل وقف إطلاق النار والعودة إلى المسار السياسي في ليبيا".
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