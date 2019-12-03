محافظ طهران أعلن اعتقال نحو ألفي شخص خلال الاحتجاجات الأخيرة بإيران

أعلن محافظ ​طهران​ انوشيروان ​محسني بندبي​، "اعتقال حوالي 2021 شخصًا خلال ​الاحتجاجات​ الأخيرة الّتي اندلعت في بعض أنحاء البلاد"، والّتي جاءت رفضًا لقرار حكومة الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ لرفع أسعار ​البنزين​. ولفت في تصريح بالتزامن مع زيارته لمقر الانتخابات لمحافظة طهران، إلى الأضرار الّتي لحقت ببعض الممتلكات العامة في محافظة طهران، موضحًا أنّ "في محافظة طهران، احترقت 29 محطة وقود وتعرّض أكثر من 140 فرعًا للبنوك لأضرار بالغة، فضلًا عن أضرار بمباني المحافظات في بعض المدن تُقدّر بـ10 إلى 15 في المئة، وإحراق 47 سلسلة متاجر في محافظة طهران وبعضها تعرّض للنهب".

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