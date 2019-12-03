مقتل شرطي في هجوم مسلح بمدينة شادكان قرب الأهواز جنوب غرب ايران

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بـ"مقتل شرطي في هجوم مسلح بمدينة شادكان قرب ​الأهواز​ جنوب غرب البلاد".

وأشارت الوكالة الى أن "الهجوم تم خلال جولة لدورية ​الشرطة​ في مركز المدينة"، لافتةً الى أن "منفذ الهجوم نقل إلى المشفى إثر ​إطلاق النار​ عليه".

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