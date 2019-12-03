السيسي يكشف عن ملفات لم تتدخل فيها الدولة منذ 100 عام

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن "الدولة تتدخل في موضوعات لم يسبق لأحد خوضها منذ 100 عام"، مشيرا إلى أن "من ضمن هذه الموضوعات هو ملف البحيرات".
وخلال افتتاح المشروعات التنموية بمحافظة دمياط، اوضح السيسي ان "15 مليار جنيه مبلغ متواضع جدا مقارنة بالمبلغ الأصلي الذي تم رصده لتطوير بحيرة المنزلة"، مشدداً على ان "الدولة تسعى إلى الوصول لأفضل الشروط لإتمام مشروعات النهوض بكافة قطاعات الدولة"، مشدداً على ان "ما يحدث من تطوير في بحيرة المنزلة سيجري في باقي البحيرات في مصر".
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