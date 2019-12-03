أفادت وكالة "الاناضول" التركية بأن "فرق الأمن التركية ضبطت 245 مهاجرا غير نظامي أثناء محاولتهم الخروج من البلاد بصورة غير قانونية، عبر ولاية أدرنة"، موضحةً أن "فرق الشرطة وحرس الحدود ضبطت المهاجرين في الأقضية الحدودية أنزا، وومريج، وأوزون كوبري".
ولفتت إلى أن "المهاجرين يحملون جنسيات عراقية وباكستانية وأفغانية وسورية وفلسطينية وجزائرية وبنغالية"، مشيرةً إلى أن "المهاجرين غير النظاميين جرى إرسالهم إلى مديرية إدارة الهجرة بأدرنة الحدودية مع اليونان وبلغاريا، تمهيدا لاتخاذهم الإجراءات القانونية بحقهم".
كانت هذه تفاصيل خبر الاناضول: ضبط 245 مهاجرا غير نظامي في أدرنة التركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.