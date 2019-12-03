الاناضول: ضبط 245 مهاجرا غير نظامي في أدرنة التركية

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بأن "فرق ​الأمن​ التركية ضبطت 245 مهاجرا غير نظامي أثناء محاولتهم الخروج من البلاد بصورة غير قانونية، عبر ولاية أدرنة"، موضحةً أن "فرق ​الشرطة​ وحرس الحدود ضبطت ​المهاجرين​ في الأقضية الحدودية أنزا، وومريج، وأوزون كوبري".

ولفتت إلى أن "المهاجرين يحملون جنسيات عراقية وباكستانية وأفغانية وسورية وفلسطينية وجزائرية وبنغالية"، مشيرةً إلى أن "المهاجرين غير النظاميين جرى إرسالهم إلى مديرية إدارة ​الهجرة​ بأدرنة الحدودية مع ​اليونان​ و​بلغاريا​، تمهيدا لاتخاذهم الإجراءات القانونية بحقهم".