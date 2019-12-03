المرابطون: زمر تحاول اصدار بيانات باسمنا تتناقض مع نهجنا

اشارت حركة الناصريين المستقلين - ​المرابطون​ الى ان "بعض الزمر المشبوهة تحاول إصدار بيانات باسم حركة الناصريين المستقلين - المرابطون، تتناقض مع قرار الحركة ونهجها في تحمل المسؤولية الوطنية لتحقيق المطالب الشعبية، والمشاركة كمواطنين في ديناميكية ​الانتفاضة​ المباركة التي ترتكز على تراكم غضب الجماهير في مواجهة عقم سلطة المذاهب و​الطوائف​ ومكابرتها وفشلها في ايجاد الحلول الجذرية للمأزق الوطني الذي يعيشه الناس في كل أنحاء الوطن اللبناني".

ورجت ​وسائل الاعلام​ "عدم نشر هذه البيانات المشبوهة والتحقق انها صادرة عن ادارة الاعلام والتوجيه".