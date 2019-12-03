المرابطون: زمر تحاول اصدار بيانات باسمنا تتناقض مع نهجنا

اشارت حركة الناصريين المستقلين - المرابطون الى ان "بعض الزمر المشبوهة تحاول إصدار بيانات باسم حركة الناصريين المستقلين - المرابطون، تتناقض مع قرار الحركة ونهجها في تحمل المسؤولية الوطنية لتحقيق المطالب الشعبية، والمشاركة كمواطنين في ديناميكية الانتفاضة المباركة التي ترتكز على تراكم غضب الجماهير في مواجهة عقم سلطة المذاهب والطوائف ومكابرتها وفشلها في ايجاد الحلول الجذرية للمأزق الوطني الذي يعيشه الناس في كل أنحاء الوطن اللبناني".
ورجت وسائل الاعلام "عدم نشر هذه البيانات المشبوهة والتحقق انها صادرة عن ادارة الاعلام والتوجيه".
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