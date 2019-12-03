نقيب الاطباء زار عويدات وتعميم للنيابات العامة بالتحقيق مع الاطباء دون تكليف الضابطة العدلية

زار نقيب الاطباء البروفسور ​شرف ابو شرف​، يرافقه المنسق القانوني العام للدائرة القانونية في ​نقابة الاطباء​ الرئيس الاول ​غالب غانم​، النائب العام لدى ​محكمة التمييز​ القاضي ​غسان عويدات​، وسلمه كتابا من النقابة يطالب فيه "بأنه في حال الشكوى على طبيب في دعوى خطأ طبي، ان يتم التحقيق او الاستماع الى افادة الطبيب من قبل قضاة النيابات العامة من دون سواهم، وعدم استدعائه الى المراكز الامنية، وذلك حفاظا على كرامة وسمعة الاطباء، وتوفيرا للوقت الذي يتطلبه وجودهم في العيادات و​المستشفيات​".

وفي هذا السياق، أصدر النائب العام القاضي غسان عويدات تعميما يطلب فيه الى النيابات العامة الاستئنافية ومفوض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ وقضاة التحقيق الاستماع الى افادة الاطباء في القضايا المرتبطة بممارسة المهنة من قبلهم مباشرة من دون تكليف الضابطة ​العدلية​ للاستماع اليهم في القضايا المذكورة.

يذكر ان وزير ​الصحة​ الدكتور ​جميل جبق​ سبق ان وجه كتابا الى المدعي العام التمييزي في الشأن ذاته.

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