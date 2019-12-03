اشار رئيس ​الحكومة​ الاسبق ​نجيب ميقاتي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "مع تقديري لرؤساء البلديات في الفيحاء والعلاقة الوطيدة معهم،الا أن ما جرى اليوم في جلسة إنتخاب رئيس ​اتحاد بلديات الفيحاء​ يجب تصحيحه، ولذلك أعوّل على خبرة أعضاء الاتحاد ووطنيتهم وإعادة جلسة الانتخاب حفاظا على وحدة الصف وتقدير الحضور لمكونات الاتحاد وعلى رأسهم عاصمة ​الشمال​ ​طرابلس​".



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كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي: ما جرى اليوم في جلسة إنتخاب رئيس اتحاد بلديات الفيحاء يجب تصحيحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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