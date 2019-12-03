رد طلب تخلية ستة من موقوفي استراحة صور

رد قاضي التحقيق الأول في ​الجنوب​ مرسال الحداد طلبات تخلية ستة من الموقوفين في قضية تكسير وإحراق إستراحة صور السياحية، أربعة منهم بوكالات محامي "لجنة المتطوعين للدفاع عن المتظاهرين" وإثنان عبر وكيلهما القانوني، وذلك بعد ​استطلاع رأي​ ​النيابة العامة​، وبعد أن تركت وكيلة المدعي مالك الإستراحة البت بالموضوع للمحكمة.

وأشار المحامي جاد طعمة بوكالته عن أحد الموقوفين الأربعة التي تتابع اللجنة ملفاتهم الى "أننا إستأنفنا قرار رد طلبات تخلية السبيل وتواصلنا مع الرئيس الأستئنافي الأول بالتكليف القاضي ماجد مزيحم من أجل تسمية قاض مكان رئيسة الهيئة الإتهامية في الجنوب القاضية رلى عثمان والتي سبق أن تنحت عن متابعة الملف"، مشيرا الى أنه "من المتوقع أن يسمي القاضي مزيحم قاضيا آخر بعد غد الخميس على أن يصار الى البت بطلبات التخلية في اليوم عينه".