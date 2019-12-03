لجنة المرأة والطفل ناقشت تعديل بعض احكام حماية الاحداث

عقدت لجنة المرأة والطفل جلسة برئاسة النائب عناية عز الدين، لدرس احوال تعديل بعض احكام القانون رقم 422 تاريخ 6/6/2002 المتعلقة بحماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر، وذلك في حضور ممثلين عن الوزارات المتعلقة بهذه المواضيع.
وناقش الحضور المواد المتعلقة باقتراح القانون مع مراعاة مصلحة الحدث والردع. واتفق على متابعة دراسة المواد المتبقية في جلسات مقبلة.
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