لجنة المرأة والطفل ناقشت تعديل بعض احكام حماية الاحداث

عقدت ​لجنة المرأة والطفل​ جلسة برئاسة النائب ​عناية عز الدين​، لدرس احوال تعديل بعض احكام القانون رقم 422 تاريخ 6/6/2002 المتعلقة بحماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر، وذلك في حضور ​ممثلين​ عن الوزارات المتعلقة بهذه المواضيع.

وناقش الحضور المواد المتعلقة باقتراح القانون مع مراعاة مصلحة الحدث والردع. واتفق على متابعة دراسة المواد المتبقية في جلسات مقبلة.