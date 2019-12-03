ترامب: النفط السوري في أيدينا وسنفعل به ما نشاء

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أن "الولايات المتحدة وضعت النفط في سوريا تحت سيطرتها وبات بمقدورها التصرف به كما تشاء".

وفي الشأن التركي اوضح ترامب ان "​تركيا​ أرادت شراء منظومات "باتريوت" الدفاعية، لكن إدارة الرئيس السابق ​باراك أوباما​ رفضت ذلك، فاشترت المنظومة الروسية إس 400"، مشيراً الى انه "يجب مناقشة ملف بقاء تركيا كعضو في حلف ​الناتو​ عقب عمليتها العسكرية في ​الشمال​ السوري بين الحلفاء".

وخلال اجتماعه مع ​الأمين العام لحلف شمال الأطلسي​ ​ينس ستولتنبرغ​، اشاد ترامب ب"الدور التركي في تصفية زعيم ​تنظيم داعش​ ​أبو بكر البغدادي​"، مشدداً على ان "تركيا قدمت مساعدة كبيرة للقوات الأميركية خلال العملية العسكرية التي أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم داعش، ولم يكن بوسع ​أنقرة​ القيام بأفضل ممّا فعلته".