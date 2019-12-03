أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن "الولايات المتحدة وضعت النفط في سوريا تحت سيطرتها وبات بمقدورها التصرف به كما تشاء".
وفي الشأن التركي اوضح ترامب ان "تركيا أرادت شراء منظومات "باتريوت" الدفاعية، لكن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما رفضت ذلك، فاشترت المنظومة الروسية إس 400"، مشيراً الى انه "يجب مناقشة ملف بقاء تركيا كعضو في حلف الناتو عقب عمليتها العسكرية في الشمال السوري بين الحلفاء".
وخلال اجتماعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اشاد ترامب ب"الدور التركي في تصفية زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي"، مشدداً على ان "تركيا قدمت مساعدة كبيرة للقوات الأميركية خلال العملية العسكرية التي أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم داعش، ولم يكن بوسع أنقرة القيام بأفضل ممّا فعلته".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: النفط السوري في أيدينا وسنفعل به ما نشاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.