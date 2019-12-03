افادت قناة الـ "LBCI" بأنّ رئيس الجمهورية ميشال عون التقى صباحًا مدير عام شركة "خطيب وعلمي" سمير الخطيب، مشيرة الى ان "بقاء الخطيب مرشحاً وحيداً ينتظر إنهاء مفاوضاته مع الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر، وإعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري رسمياً تأييده".
وأشارت المعلومات إلى أنّه "سيكون هناك بيانًا مفصليًا للوزير جبران باسيل عصراً".
كانت هذه تفاصيل خبر LBC: الرئيس عون التقى سمير الخطيب وبقاؤه مرشحا وحيدا ينتظر انهاء المفاوضات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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