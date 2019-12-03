LBC: الرئيس عون التقى سمير الخطيب وبقاؤه مرشحا وحيدا ينتظر انهاء المفاوضات

افادت قناة الـ "LBCI" بأنّ رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ التقى صباحًا مدير عام شركة "خطيب وعلمي" ​سمير الخطيب​، مشيرة الى ان "بقاء الخطيب مرشحاً وحيداً ينتظر إنهاء مفاوضاته مع ​الثنائي الشيعي​ و​التيار الوطني الحر​، وإعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ رسمياً تأييده".

وأشارت المعلومات إلى أنّه "سيكون هناك بيانًا مفصليًا للوزير ​جبران باسيل​ عصراً".