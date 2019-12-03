ترمب سيبقى بعيدًا عن حملة الانتخابات البريطانية









اسماء السيد - لندن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء أنه سيسعى للبقاء بعيدا عن حملة الانتخابات البريطانية ولكنه مع ذلك سيلتقي رئيس الحكومة بوريس جونسون.

وترمب موجود في بريطانيا للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) لكن لم يكن من المقرر أن يعقد لقاء ثنائيا مع جونسون، قبل عشرة أيام من الانتخابات. ولكن ردا على أسئلة الصحافيين قال الرئيس الأميركي "نعم سوف ألتقيه".

استعدت رئاسة الوزراء البريطانية في داونينغ ستريت لاستقبال ترمب مع وصوله لحضور اجتماع الناتو قبل أيام من الانتخابات المقررة في 12 ديسمبر.

ورداً على أسئلة الصحافيين خلال لقائه مع أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، قال ترمب "سأبقى خارج الانتخابات"، مضيفًا: "لا أريد تعقيدها".

لكنه أكد أنه سيلتقي جونسون خلال زيارته، مضيفًا: "أعتقد أن بوريس قادر جدًا وأعتقد أنه سيقوم بعمل جيد". ولم ترد تفاصيل على الفور عن عقد اجتماع ثنائي.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب المحافظين يتجه نحو فوز مريح الأسبوع المقبل، لكن فريقه يشعر بالقلق إزاء صدور ملاحظات مستفزة من ترمب الذي لا يمكن التكهن بما سيقول.

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دعم ترمب صراحة خروج بريطانيا الوشيك من الاتحاد الأوروبي، والذي وعد جونسون بإنجازه في يناير بعد سنوات خاضت لندن خلالها مفاوضات صعبة بهذا الشأن.

لكنه تساءل في السابق عما إذا كانت الشروط التي توصل إليها جونسون مع بروكسل ستسمح لبريطانيا بعقد صفقة تجارية مع الولايات المتحدة.

كما رفض ترمب الثلاثاء تكرار انتقاده السابق لزعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن، قائلاً: "يمكنني العمل مع أي شخص، وأنا شخص يسهل للغاية العمل معه".

سعى حزب العمال إلى الاستفادة من زيارة ترمب من خلال تكرار مزاعمه بأن جونسون سيضحي بخدمة الصحة الوطنية المجانية في بريطانيا كجزء من صفقة تجارية مع الولايات المتحدة بعد بريكست.

ونفى جونسون مرارا هذا. كما نفى ترمب اهتمامه بالأمر. وقال "لن نأخذها حتى لو أعطيتموها لنا على طبق من فضة".

يستضيف جونسون قمة الحلف الأطلسي وسيحضر حفل استقبال لقادة الحلف في قصر باكنغهام مساء الثلاثاء تقيمه الملكة إليزابيث الثانية.

قاطع كوربن مأدبة عشاء ملكية خلال زيارة دولة لترمب إلى بريطانيا في وقت سابق من هذا العام، ولكن حزبه قال إنه سيحضر حفل الثلاثاء.