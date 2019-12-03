شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "محلية البرلمان" يطالب بمشاركة النواب فى وضع خطط المحافظات الاستثمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشاركة النواب فى وضع الخطط الاستثمارية ضرورة، مؤكدا على ضرورة أن يدرك جميع المحافظين فى مصر أن نواب البرلمان شركاء فى العمل ورؤيتهم فى الخطط الاستثمارية، وهو أمر مهم يخدم الصالح العام.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن إشكاليات محطة الرصف وإهدار المال العام بها بمدينة كفر الشيخ.

وتابع الحسينى: "النواب هم من يتواجدون على الأرض أكثر ويحتكون بالمواطنين ويدركون معاناتهم، ولجنة الإدارة المحلية أوصت الحكومة أن تكون الخطة الاستثمارية للمحافظات متضمنة توقيعات النواب عليها".

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وشدد عضو مجلس النواب، على أن رؤية النواب فى الخطط الاستثمارية مهمة بما يخدم الصالح العام، قائلا: "أعضاء المجالس المحلية يتم التعرف على رؤيتهم، فما بالك بنواب الشعب"، مشيرا إلى أن رؤية النائب تخدم الصالح العام، وتقرب المسافات بين السلطة التنفيذية والتشريعية، فعدم مشاركة النواب فى الخطط الاستثمارية يجعل المحافظات تقوم بتنفيذ مشروعات وصرف الأموال على تحركات لا جدوى منها اقتصاديا ولا تخدم المواطن بشكل فعال".

ولفت وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى أن عدم مشاركة النواب فى الخطط الاستثمارية يجعلهم يتقدمون بطلبات إحاطة وأدوات رقابية عما تقوم به المحافظات، وما تصرفه من أموال، مشيرا إلى أنه إذا تم ذلك من البداية لن يتم إهدار هذه الجهود، مؤكدا أن الأمل كبير على حركة المحافظين الأخيرة أن تكون واعية لهذا الأمر، وتفعل وزارة التنمية المحلية كتابها الدورى بشأن هذا الأمر من أجل الصالح العام.

وعقب اللواء محمد البندارى، سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، بالتأكيد على أنه منذ أن تولى المسئولية يدرك هذا الأمر فى كفر الشيخ ويشرك النواب فى الخطة الاستثمارية من أجل وضع رؤيتهم ويتم أخذها فى الاعتبار، والتى تخدم فى النهاية المواطن.

ورد النائب محمد الحسينى، قائلا: "بذلك تكون محافظتى كفر الشيخ والبحيرة هى ما تقوم بذلك، ونتمنى أن يكون الأمر مفعل فى باقى المحافظات"