شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة السياحة بالبرلمان: فندق اللسان سيجذب السياحة لدمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب المشروعات الكبرى التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بمحافظة دمياط بالتاريخية.

وأكد صدقى أهمية فندق اللسان الذى افتتحه الرئيس السيسى ضمن هذه المشروعات وهو أول فندق 5 نجوم بمحافظات الدلتا والذى بلغت تكلفة إنشائه 430 مليون جنيه وتديره كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى إدارة الفنادق، والذى سيحقق نقلة نوعية كبيرة للمدينة ويشجع السياحة الداخلية بدمياط خاصة أنه يقع فى أحد أهم المناطق التاريخية.

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وتوقع النائب عمرو صدقى، أن يكون لهذا الفندق دوره الكبير فى جذب السياحة المصرية إلى محافظة دمياط للاستمتاع بهذه المنطقة المهمة والمتفردة على مستوى العالم حيث يلتقى نهر النيل الخالد بمياهه العذبة مع البحر الأبيض المتوسط.

تجدر الاشارة إلى أن هذا الفندق يتكون من 5 طوابق ويضم 153 غرفة وجناح يطل على كورنيش النيل والبحر المتوسط و4 قاعات للمناسبات والاجتماعات، كما يضم نادى صحى متكامل ومنطقة شاطئية و2 حمام سباحة ومطاعم وكافيتريات ويحتوى الدور الأخير على مطعم بواجهة تطل على نقطة التقاء البحر بنهر النيل، ويقع الفندق على مساحة الأرض 4200 متر مربع.