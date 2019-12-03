شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة برلمانية: جهد خرافى من أجهزة الدولة فى إنشاء مشروعات دمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، إن هناك مجهود خرافى قامت به أجهزة الدولة، فى اتمام المشروعات التنموية والخدمية بـمحافظة دمياط، وخاصة مدينة دمياط الجديدة للأثاث، على مساحة 330 فدانا، ومحطة البضائع متعددة الأغراض فى ميناء دمياط.

وأشادت النائبة، بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على افتتاح عدد من المشروعات القومية بهذه المحافظة، والتى من بينها مدينة الآثاث، ومركز التعليم المدنى للمؤتمرات ومحطة كهرباء غرب دمياط.

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ولفتت إلى دور محطة الكهرباء فى إنهاء أزمة الكهرباء بالمحافظة وكذلك دعم توطين الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.

وثمنت عضو البرلمان تصريحات الرئيس عن خطة الدولة لتطهير البحيرات، خاصة فى ظل وجود إمكانية كبيرة لتعزيز استفادة الدولة منها، وزيادة الثروة السمكية من البحيرات، مطالبة بضرورة تنفيذ توصيات السيسى بشأن تطوير البحيرات.