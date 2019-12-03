شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدنى يلتقى سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني اليوم الثلاثاء بمكتبه أرمان ايساجالييف سفير دولة كازاخستان لدى جمهورية مصر العربية لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة في مجال النقل الجوي.

وفى بداية اللقاء رحب وزير الطيران بالسفير أرمان ايساجالييف مؤكدًا على التطور الملحوظ للعلاقات المصرية الكازاخية فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية مشيرًا إلى أن هناك ترابط تاريخى مشترك بين البلدين من خلال شخصيات تاريخية مؤثرة مثل السلطان بيبرس والعلامة الفارابى، وأضاف المصرى أن وزارة الطيران المدنى تحرص على التواصل والتعاون المستمر مع دولة كازاخستان فى مختلف أنشطة قطاع الطيران المدنى .

ومن جانبه أعرب ايساجالييف عن سعادته بهذا اللقاء المثمر، مضيفاً أنه يتطلع إلى تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين وبحث آفاق جديدة من التعاون فى مختلف أنشطة الطيران المدنى، حيث ناقش الجانبان دراسة تشغيل خط طيران مباشر بين مصر وجمهورية كازاخستان خاصة فى ظل زيادة الطلب السياحى للمقاصد التاريخية والأثرية لكل من دول كازاخستان وأوزبكستان وروسيا مما يزيد من عدد الرحلات الجوية بين البلدين

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