شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العربية للتصنيع: الرئيس السيسى وجه بتعميق المكون المحلى بالمنتجات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق "عبد المنعم التراس"، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لجناح الهيئة بمعرض الاتصالات يعد حافزا كبيرا ودعما معنويا لتحفيز جميع العاملين بالهيئة علي بذل المزيد من الجهد لتطوير منتجاتنا وفقا لأحدث نظم العصر والمشاركة بقوة في كافة مشروعات التنمية الشاملة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد تفقد جناح الهيئة العربية للتصنيع بمعرض القاهرة الدولي للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دورته الثالثة والعشرين، وذلك يوم الاحد الماضى، حيث أشاد بمجهودات الهيئة العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة ومشاركتها المتميزة في كافة مشروعات التنمية الشاملة، مشددا علي أهمية تنسيق الجهود بين الأجهزة الحكومية للإستفادة من الإمكانيات التصنيعية المتطورة بهيئة التصنيع لتحقيق الرقمنة وتعميم منظومة النقل الذكي وتطوير السكك الحديدية وفقا لمعايير الجودة العالمية .

وتضمن جناح هيئة التصنيع أهم المنتجات في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظومة النقل الذكي والأجهزة الإلكترونية وتشمل مجالات نقل البيانات والمعلم الذكي والتابلت والحواسب المحمولة والأجهزة الأمنية والكشف عن الحقائب والدراجات الكهربائية وأعمدة الإنارة الذكية بإستخدام الطاقة الشمسية وايضا عربات السكك الحديدية.

واستمع الرئيس "السيسي" لرؤية شاملة لعملية التحول الرقمي والميكنة الشاملة ومنصة مصر الرقمية وتطوير تكنولوجيا المعلومات والأرشفة الإلكترونية للمؤسسات التعليمية والجامعات التي تشارك فيها الهيئة العربية للتصنيع مع عدد من الوزارات والأجهزة الحكومية .

كما أشاد الرئيس بمشروع الأوتوبيس الكهربائي الذي تنفذه العربية للتصنيع من خلال تحالف تقوده مع عدد من الشركاء المحليين وكبري الشركات الصينية، ووجه بدراسة كافة المعطيات اللازمة للإسراع لتعميم هذا المشروع الطموح في إطار خطة الدولة لدعم منظومة النقل الذكي.

كما استمع الرئيس "السيسي" إلى شرح مفصل لمشاركة الهيئة العربية للتصنيع في مبادرة "دراجة لكل مواطن" مشددا علي أهمية وضع الدراجة الكهربائية علي خريطة وسائل الإنتقال الرئيسية في مصر والعمل علي توطين صناعتها محليا و تسويقها بسعر مناسب بتسهيلات في السداد.

واطلع الرئيس علي مشروعات العربية للتصنيع في مجال الأجهزة الإلكترونية ونقل البيانات والمعلم الذكي والتابلت والحواسب المحمولة، كما شاهد "السيسي" تقريراً لمشاركة الهيئة العربية للتصنيع في تصنيع الأجهزة الأمنية والكشف عن الحقائب، في إطار تعزيز الخدمات الإلكترونية للحماية الأمنية.

وخلال تفقده منتجات العربية للتصنيع من نماذج عربات السكة الحديد المطورة وجه السيسي بأهمية الإسراع بالخطوات التنفيذية لتعميق التصنيع المحلي للسكك الحديدية لتلبية الطلب المتزايد من إحتياجات وزارة النقل في مجال الجرارات ومهمات السكك الحديدية ومترو الأنفاق ,اعتمادا علي القاعدة الصناعية الهائلة بالهيئة العربية للتصنيع، مشيرا إلي أهمية الإستمرار في تطويرها وتحديثها لتواكب احتياجات وزارة النقل، بما يطابق أحدث مواصفات ومعايير الجودة العالمية والسعي للوصول إلي مرحلة تصنيع الجرارات وعربات السكك الحديدية بشكل كلي، وذلك بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة.

وقد شهدت فعاليات المعرض نشاطا مُكثفا للعربية للتصنيع , حيث شهد جناح الهيئة الذي يعد الأكبر ضمن أجنحة المعرض زخما وتواجدا كبيرا لعدد من كبري الشركات العالمية, للإطلاع علي أحدث النظم الذكية التي تُوظفها هيئة التصنيع في صناعاتها وفق أحدث الأساليب والتقنيات العالمية.

فيما أوضح"التراس" أن مكانة مصر ودورها الرائد ,كانت حافزا قويا لإقبال العديد من كبري الشركات الدولية لعقد لقاءات مُشتركة مع وفد الهيئة العربية للتصنيع,لبحث تبادل الخبرات ودراسة الشراكة والتصنيع المشترك في عدد من مجالات الصناعة والرقمنة والأرشفة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات كما تم الإتفاق علي إستمرار قنوات الإتصال لتفعيل الشراكات في عدد من مجالات الصناعة.

وعلي هامش فعاليات المعرض تم توقيع بروتوكولات للتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد ,حيث شهد الدكتور "عمرو طلعت" وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع ،توقيع بروتوكول للتعاون بين هيئة التصنيع والهيئة القومية للبريد برئاسة الأستاذ عصام الصغير.

يأتي توقيع البروتوكول في إطار إستراتيجية الدولة لتفضيل المنتج المحلي وتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة في شتي المجالات

و أكد "التراس"علي أهمية الدور التنموي للهيئة ومشاركتها في دعم خطة الدولة لتفضيل المنتج المحلي والإستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المتاحة , مشددا علي تعميق التصنيع المحلي لتلبية كافة مستلزمات الوزارات والمحافظات والهيئات والشركات بأحدث المنتجات بأسعار مناسبة وسرعة التنفيذ وفقا لمعاييرالجودة العالمية.

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وأوضح أنه تم الإتفاق علي تدبير 20 سيارة نقل الأموال كمرحلة أولي من خلال مصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع لصالح الهيئة القومية للبريد، مشيرا إلي تميز تلك السيارات بأحدث نظم التدريع وأنظمة التتبع والمراقبة والتحكم الآلي بالإضافة إلي إنتتاج مختلف أجهزة الدفع الإلكتروني بإستخدام الموارد والإمكانيات المتاحة بالهيئة تنفيذا لتوجيهات االدولة.

وأشار "التراس " أن بنود البروتوكول دخلت حيز التنفيذ, مؤكدا أن خدمة ما بعد البيع تمثل مسئولية مُستدامة بكافة مشروعات الهيئة.

و أعرب الدكتور "عمرو طلعت " عن ترحيبه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع إحدي قلاع الصناعة الوطنية والتي نتعاون معها في تلبية كافة متطلبات هيئة البريد المختلف.

و أوضح الأستاذ "عصام الصغير" أن العربية للتصنيع تمتاز بالخبرات الفنية وتذليل أي عقبات في سبيل إنجاز كافة مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وأعلي مُستويات الجودة والسرعة، موضحا أن هيئة البريد تستهدف زيادة خدمات نقل الأموال طبقا لأحدث المعايير والنظم العالمية وبالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.

كما شهد الدكتور "عمرو طلعت " والفريق "عبد المنعم التراس" توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العربية للتصنيع وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بشأن تطوير البنية التكنولوجية وتكامل قواعد البيانات وتطوير منظومة العمل القضائية بما يخدم العدالة الناجزه والأرشفة الإلكترونية للبيانات بالجهات الحكومية المختلفة لسهولة نقل البيانات بين هذه الجهات ,بما يخدم خطة الدولة لتحقيق التحول الرقمي والإسراع بالخطوات التنفيذية لنقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة.

ووفقا لجوانب البروتوكولات الموقعة والتي تضمنت الأول في مجال تكامل قواعد البيانات القومية وتعزيز القدرات الرقابية بإستخدام تكنولوجيا المعلومات وتنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع التحول الرقمي للدولة المصرية، والثاني في إطار تطوير البنية الأساسية والإتصالات والبنية المعلوماتية والبرامج الخاصة بمنظومة إنقاذ القانون ومشاريع مقرات النيابة العامة، والبروتوكول الثالث للإستفادة من الخبرات الفنية لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للحصول علي أعلي مميزات فنية للمشروعات التي تنفذها الهيئة العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة لهذه المشروعات لتطوير البنية التكنولوجية للأجهزة الحكومية المختلفة.

و أعرب الدكتور "عمرو طلعت" عن ترحيبه للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع والتي كان لها السبق في تلبية متطلبات خطط التنمية التكنولوجية للدولة وتحديث البنية الأساسية والإتصالات ,مشيدا بتميز الهيئة بالخبرات المُتميزة في مجال تنفيذ هذه الأعمال والقدرة علي تنفيذ المشروعات القومية ذات الطابع الأمني بأعلي مستويات الجودة العالمية.

وأشار "طلعت" أن هناك خطة طموحة لإستكمال تلك الميكنة علي مستوي جميع الخدمات الحكومية لكافة الوزارات بالدولة بهدف التحول للإقتصاد والمجتمع الرقمي,موضحا أن البنية الأساسية والتكنولوجية التي يتم تنفيذها تتميز بالسرعة والجودة وأمان تداول المعلومات والإتصالات.

و أكد الفريق "عبد المنعم التراس" علي أهمية دعم كافة الجهود الحكومية لتحديث البنية المعلوماتية والإتصالات للأجهزة الحكومية وفقا لأحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة, لافتا لأهمية دعم إستراتيجية الدولة لنقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة وتحقيق الرقمنة الذكية وخدمات التحول الرقمي لكافة المشروعات التنموية.

كما أشاد "التراس" بدور وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية للإتصالات بالجهات الحكومية ,مشددا علي التنسيق للإسراع بالخطوات التنفيذية لنقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة من خلال بنية أساسية تكنولوجية حديثة وقواعد بيانات متكاملة تتيح سرعة تبادل المعلومات والبيانات.

كما شدد "التراس" علي أهمية تعميم ذلك الفكر علي كافة الخدمات الحكومية, واصفا اياه بالخطوة الهامة والنقلة النوعية الحضارية نحو المجتمع الذكي الرقمي.