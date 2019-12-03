التحقيق مع راكبة حاولت تهريب مواد مخدرة داخل ملابسها بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

أمرت نيابة النزهة بحبس راكبة، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامها بمحاولة تهريب مخدرات داخل ملابسها، قبل سفرها إلى إحدى الدول العربية.

وكانت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولي، تحت إشراف اللواء محمد صلاح، مدير مباحث المطار، تمكنت من ضبط راكبة حاولت تهريب كمية من المواد المخدرة داخل ملابسها، قبل سفرها إلى دبي.

أثناء إنهاء الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب رحلة مصر للطيران المتجهة إلى دبي، اشتبه رجال الأمن في راكبة وبتفتيش حقائبها على جهاز الكشف بالأشعة لم يتم العثور على شيء، وبتفتيش الراكبة ذاتيا بواسطة عناصر سلطات الأمن، عثر على قطعتين من جوهر الحشيش المخدر بإجمالي وزن 86 جراما، وكمية من مسحوق الهروين بوزن 71 جرامي، أسفل الملابس التي ترتديها.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.