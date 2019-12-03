الناتو يتفق على اعتبار الصين "عدوًا محتملاً"

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ):

اتفقت الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي (الناتو) على نص البيان الختامي لقمة الحلف في لندن، والتي تنعقد بمناسبة تأسيس الحلف قبل سبعين عاما.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الثلاثاء أن البيان سيشير بصراحة ولأول مرة في تاريخ قمم الحلف، إلى اعتبار القوة العسكرية الصاعدة، الصين، عدوا جديدا محتملا.

وجاء في البيان الذي حصلت الألمانية على نسخة منه: "ندرك أن التأثير المتزايد للصين وسياستها الدولية تمثل فرصا وتحديات في الوقت ذاته، يجب علينا كحلف التعامل معها بشكل مشترك".

ومن المقرر أن ينشر بيان الحلف غدا الأربعاء.

Advertisements

وأشار البيان إلى أن دول الناتو تعتبر الجيل الخامس المعياري لشبكات المحمول، الذي تعتبر شركة هواوي الصينية الرائدة فيه، مجالا إشكاليا محتملا، "وندرك ضرورة الرهان على أنظمة آمنة وقادرة على المقاومة"، حسبما جاء في البيان بشأن هذا الموضوع.

ولكن البيان لم يستجب لرغبة الولايات المتحدة في أن تتعهد الدول الأعضاء بالحلف بالتخلي عن منتجات شركة هواوي عند إقامة شبكات محمول الجيل الخامس.

وكانت دول مثل بريطانيا وألمانيا قد أكدت مرارا أنها لا تشارك الولايات المتحدة انتقاداتها الأساسية لهواوي.

وترى الولايات المتحدة أنه لا يمكن إقامة شبكات آمنة باستخدام منتجات شركة هواوي، وذلك لأنه من المحتمل أن تضطر الشركة في بعض الحالات لتمرير بيانات لمستخدمي هذه المنتجات إلى الحكومة في بكين.