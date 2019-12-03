وكيل تعليم جنوب سيناء يكرم فريق برنامج "لائق للحياة"

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

كرم محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، فريق برنامج "لائق للحياة.. لائق للاختلاف" بمقر ديوان المديرية بطور سيناء.

كما كرم وكيل الوزارة، كلًا من وكيل الوزارة سحر حمد عبده موجه أول التربية النفسية بالمديرية، وعلياء محمد شهبور عبدالعال موجه عام التربية المسرحية، وإبراهيم فتحي إبراهيم محمد، وممدوح محمد محمد السيد.

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وأثنى وكيل الوزارة على تميز الفريق في نشر مفاهيم الوعي النفسي، وممارسة الأنشطة المعبرة عن المهارات المكتسبة، وتنفيذ المهارات التربوية في صورة ألعاب آمنة.

وأضاف عقل، أن الوزارة تعمل على نشر الصحة النفسية والتوعية بأهميتها من خلال دورها داخل المدرسة وخارجها، وتكوين نشء صحيح نفسيًا وعقليًا وبدنيًا.

ومن جانها قدمت سحر عبده موجه أول التربية النفسية بالمديرية الشكر لوكيل الوزارة على الدعم والمساندة للتوجيه، وتطبيق برنامج "لائق للحياة.. لائق للاختلاف" الذي حظي بتكريم وزارة التربية والتعليم، ممثلة في تكريم الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشؤون المعلمين، كما نال تكريمًا من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.