"العربية للتصنيع" تتفق مع البريد على توريد 20 سيارة نقل أموال

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:
وقعت الهيئة العربية للتصنيع، بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد، في إطار تحقيق استراتيجية الدولة لتفضيل المنتج المحلي، وتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة في شتى المجالات.
وقال عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إنه تم الاتفاق على توريد 20 سيارة نقل أموال كمرحلة أولى من خلال مصنع "قادر" التابع للهيئة العربية للتصنيع لصالح الهيئة القومية للبريد، حيث تتميز تلك السيارات بأحدث نظم التدريع، وأنظمة التتبع والمراقبة والتحكم الآلي.
ويتضمن البروتوكول الاتفاق على إنتاج مختلف أجهزة الدفع الإلكتروني باستخدام الموارد والإمكانيات المتاحة بالهيئة العربية للتصنيع، وذلك تنفيذاً لتوجهات الدولة في هذا الصدد.
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