الجزائر تنفي توجيه تحذيراتٍ من إختطاف أجانب في المخيّمات

وكالات- نفت الجزائر مساء أمس، الإثنين 2 ديسمبر 2019، أن تكون قد وجهت تحذيرا لبعثة الأمم المتحدة إلى إقليم الصحراء حول خطر اختطاف أجانب بمخيمات تندوف، واصفة نشر وسائل إعلام للخبر بـ"مناورة" هدفها المساس بالبلاد ومؤسساتها.

وسابقا نشرت وسائل إعلام أجنبية معلومات مفادها أن الجزائر وإسبانيا وجهتا تحذيرات لبعثة الأمم المتحدة إلى إقليم الصحراء حول خطر اختطاف أجانب بالمخيمات.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن عبد العزيز بن علي شريف الناطق بإسم الخارجية قوله "وسائل الإعلام الأجنبية التي قامت بترويج هذه الأخبار الزائفة وغير المؤسسة دأبت على توظيف مثل هذه الأخبار للمناورة بهدف المساس بالجزائر وشعبها ومؤسساتها".

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وتابع "ما ينزع المصداقية تماما عن مثل هذه الادعاءات الكاذبة هو كون المخيمات الصحراوية متواجدة على التراب الوطني وأن قوات الأمن وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي تسهر على أمن وحماية كل شبر من التراب الوطني".

وحسب قوله فإن توقيت نشر هذه المعلومات هو "أبعد ما يكون عن العفوية والبراءة؛ نظرا للوضع على المستوى الجهوي (الإقليمي) ناهيك عن قرب مواعيد بعض الاستحقاقات الهامة" في إشارة إلى انتخابات الرئاسة الجزائرية المقررة في 12 ديسمبر الجاري.