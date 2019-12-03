مدفيديف: روسيا تعتبر منغوليا دولة صديقة وشريكة

أعلن رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعتبر منغوليا دولة صديقة وشريكة.

قال مدفيديف في محادثات مع نظيره المنغولي، أوخناجين خوريلسوخ: "ننظر إلى منغوليا كدولة صديقة وشريكة لنا ونتذكر ونقدر مساعدة منغوليا خلال الحرب الوطنية العظمى"، حسبما افادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وأشار مدفيديف إلى أن هذه هي الزيارة الأولى لرئيس حكومة منغوليا على مدى السنوات التسع الماضية، وأول زيارة لخوريلسوخ إلى روسيا كرئيس للوزراء. وأضاف مدفيديف: "أتذكر زياراتي لمنغوليا في أغسطس 2009، وفي عام 2016 ، حتى لفترة

قصيرة نسبيًا، أود أن أقول إن بلدكم يتغير"، مشيراً إلى أن الطرفين سيبحثان قضايا التعاون في الاقتصاد والمجال الاجتماعي، وكذلك القضايا الإقليمية.

وبدوره قال رئيس وزراء منغوليا، بأنه يثمن هذه الفرصة لمناقشة التعاون الثنائي مع مدفيديف، ناقلاً إليه تحية من رئيس منغوليا، خلتماجين باتولجي.

Advertisements

وأكد خوريلسوخ، قائلاً: "لدينا علاقات ودية وصداقة منذ قرون، وودية تقليدية مع الشعب الروسي.

وأضاف بأنه تاريخيًا بين روسيا ومنغوليا "علاقات سياسية عالية المستوى"، ولكن في

السنوات الأخيرة "انخفض التعاون التجاري والاقتصادي بشكل كبير". وقال رئيس وزراء منغوليا بهذا الصدد: "أعتقد أنه في المستقبل يجب أن نعمل على تكثيف علاقاتنا التجارية والاقتصادية".

يذكر أن المعارك المشتركة للقوات السوفياتية والمنغولية في معركة "خالخين غول" ذات أهمية كبيرة وفي تاريخ العالم بأسره. وتعتبر معركة "خالخين غول" إحدى مراحل الحرب غير المعلنة بين الاتحاد السوفياتي والامبراطورية اليابانية، والتي استمرت منذ ربيع عام 1939 حتى خريف العام نفسه ودارات رحاها على ضفاف نهر خالخين غول بمنغوليا قرب حدود منشوريا.

انتهت بدحر الجيش الياباني السادس على يد القوات السوفياتية بشكل تام، الأمر الذي أدى فيما بعد إلى توقيع اتفاقية الهدنة بين الاتحاد السوفييتي واليابان.