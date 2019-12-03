مقتل 6 أشخاص وإصابة 42 آخرين في حريق مصنع الخرطوم

قتل 6 أشخاص وأصيب 42 آخرين، اليوم الثلاثاء، بحريق هائل شب في المنطقة الصناعية بحري في العاصمة السودانية الخرطوم، بسبب انفجار خزان الغاز الملحق بالمصنع.
قالت لجنة أطباء السودان المركزية في تقريرها الأولي إن عدد المتضررين وصل إلى 48 شخصا، هم 6 قتلى، و6 جرحى بحالة حرجة، و36 جريحابحالة متوسطة وقليلة الخطورة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
ودعت اللجنة في بيان لها الأطباء وبقية الكوادر الصحية إلى الإسراع بتغطية مستشفى بحري وبقية المستشفيات المجاورة، خاصة المستشفي الدولي ومستشفي حاج الصافي.
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