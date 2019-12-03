تصريحات جديدة من رئيس أركان الجيش الجزائري قبل الانتخابات الرئاسية

قال رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، إن "ما تشهده البلاد من هبّة شعبية تعكس الإرادة الشعبية في تخطي هذه المرحلة الحساسة وتبشر باقتراب انفراج الوضع والمرور بالجزائر إلى بر الأمان".
في كلمة ألقاھا خلال زيارته إلى الناحیة العسكرية الرابعة، اليوم الثلاثاء، أكد الفريق أحمد قايد صالح أن "الشعب يرفضبشكل قطعي محاولة البرلمان الأوروبي التدخل في شؤون بلاده الداخلیة ملقنا العالم أجمع درسًا في الوطنیة الحقة"، مشیرًا إلى أنه يرد بقوة على المحاولات الیائسة من خلال مسیراته الحاشدة عبر كافة أرجاء الوطن، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
وشدد رئیس الأركان الجزائري على أن "الاستحقاق الرئاسي المقبل يمثل استكمالًا لا رجعة فیه لمشوار الفاتح نوفمبر 1954"، مثنيًا على "تصمیم الشعب الجزائري وإصراره عبر كامل ربوع الوطن على المشاركة بقوة في الاستحقاق الرئاسي المقبل والتفافه حول جیشه دعمًا لموقفه الصادق والمخلص".
جدير بالذكر، أن الجزائر تستعد لخوض الانتخابات الرئاسية يوم 12 ديسمبر 2019، حيث انطلقت قبل أيام الحملة الانتخابية بمشاركة خمسة مرشحين يسعون لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الناخبين للفوز بمنصب رئيس الجمهورية.
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