المحتجون العراقيون يطرحون أسماء جديدة لرئاسة الوزراء

قال الصحفي العراقي، حيدر حسين، اليوم الثلاثاء، إن "الأيام الماضية شهدت جهدا ملحوظا من المتظاهرين لتشكيل قيادة تتحدث باسمهم، وقام المتظاهرون بالفعل من خلال هذه القيادة الوليدة بطرح أسماء بديلة لعادل عبد المهدي لقيادة الحكومة، مثل عبد الوهاب الساعدي وعبد الغني الأسدي".

وأشار "حيدر" إلى أن "ملامح هذه القيادة لم تتبلور كما تبلورت مطالبهم، وهي الاتجاه نحو حكومة إنقاذ وطني وانتخابات مبكرة، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تفشل مسألة طرح بديل لعبد المهدي نظرا لرفض الأسماء المطروحة من قبل الكتل السياسية، وهو ما

دفع المتظاهرين لأن يقترحوا جهة وسيطة مثل الأمم المتحدة بينهم وبين الحكومة"، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

كانت الحركة الاحتجاجية في العراق رفضت أن يتم تعيين رئيس حكومة جديد من الطبقة السياسية، وأكدت أنها ستقدم قائمة أسماء لرئيس البلاد، تقترحها بهذا الخصوص خلفا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وأكد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، الجمعة، أنه ينوي رفع طلب رسمي لاستقالته إلى البرلمان.

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وصرح عبد المهدي قائلا: "استمعت بحرص كبير إلى

خطبة المرجعية الدينية العليا اليوم، وذكرها أنه "بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين".

وأضاف عبد المهدي: "واستجابة لهذه الدعوة وتسهيلا وتسريعا لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته، علماً أن الداني والقاصي يعلم بأنني سبق وأن طرحت هذا الخيار علنا".

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل أكثر من 440 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.