ترامب يعلن استعداده لتأجيل الاتفاق التجاري مع الصين

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، من أن حل النزاع التجاري مع الصين قد يتأخر إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر 2020.

وقال ترامب للصحافيين في لندن "لا مهلة نهائية لدي، نوعاً ما، تعجبني فكرة الانتظار إلى ما بعد الانتخابات للتوصل إلى اتفاق مع الصين".

وزعزعت حرب إدارة ترامب التجارية مع بكين والمحاولات المتكررة للتوصل إلى اتفاق استقرار الأسواق وأثارت توترات جيوسياسية.

وحتى الأسبوع الماضي، كان ترامب يشير إلى أنه "في المراحل الأخيرة" من التفاوض على "إحدى أهم الاتفاقيات التجارية في التاريخ".

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وقال ترامب، في مؤتمر صحفي قبل قمة حلف شمال الأطلسي "أقوم بعمل جيد في ما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق مع الصين، إذا أردت ذلك".

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وأضاف "لا أعتقد أن الأمر مرتبط بمسألة إذا أرادوا هم إتمام الاتفاق، بل هو متوقف على مسألة إن أردت أنا إتمامه وسنرى ماذا يحصل".

وتابع "لا أعرف إن كنت أريد إتمامه لكن ستكتشفون ذلك قريباً جداً. سيشكل مفاجأة للجميع".