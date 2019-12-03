كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكالة: إيران تقترح زيارة "روحاني" إلى اليابان وسط الأزمة النووية مع واشنطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترحت السلطات في إيران على الرئيس حسن روحانى زيارة اليابان، الحليف الأمريكى الذى له أيضًا علاقات وثيقة مع طهران، وذلك لمحاولة حل الازمة النووية الإيرانية مع واشنطن، وفقًا لما ذكرته وكالة انباء "كيودو"، اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة "كيودو" عن مصدر دبلوماسي كبير قوله، إن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي نقل الاقتراح إلى اليابان خلال زيارة استغرقت يومين إلى طوكيو كمبعوث خاص للرئيس الإيراني روحاني.

وقالت الوكالة: "يُنظر إلى إيران على أنها تأمل في تحقيق مثل هذه الزيارة في وقت مبكر بينما من المتوقع أن تدرسها اليابان بعناية".

تحتفظ اليابان بعلاقات ودية مع كل من الولايات المتحدة وإيران، وقد حاولت في السابق تخفيف التوتر بين البلدين، اللذين قطعا العلاقات الدبلوماسية بعد فترة وجيزة من قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 والتي أطاحت بالشاه المدعوم من الولايات المتحدة.

في طوكيو، قال متحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية، إنه ليس لديه معلومات تتعلق بأي رحلة محتملة يقوم بها الرئيس الإيراني إلى اليابان.

Advertisements

تصاعدت التوترات بين طهران وواشنطن منذ العام الماضي عندما سحب الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة من صفقة طهران النووية لعام 2015 مع ست قوى وأعاد فرض العقوبات على البلاد التي شلّت اقتصادها.

سافر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الذي أقام علاقات ودية مع ترامب، إلى إيران في يونيو لإقناع إيران والولايات المتحدة باستئناف المحادثات المباشرة وخفض التوتر. استبعدت إيران إجراء محادثات مع واشنطن ما لم تعد إلى الاتفاق النووي وترفع جميع العقوبات على إيران.

رداً على "أقصى ضغط" لواشنطن، تخلت إيران تدريجياً عن التزاماتها بموجب الاتفاق، الذي كبح برنامج طهران النووي مقابل رفع معظم العقوبات الدولية.

تحرص اليابان، التي توقفت عن شراء النفط من إيران بسبب العقوبات الأمريكية، على رؤية الاستقرار في الشرق الأوسط، حيث يأتي معظم وارداتها النفطية.

في أكتوبر، قالت اليابان، إنها تعتزم إرسال قوة بحرية إلى مياه الشرق الأوسط لحراسة السفن الموردة لليابان، لكنها رفضت الانضمام إلى أي تحالف أمريكي لحماية السفن التجارية.

انتقدت إيران الجهود الأمريكية لبناء تحالف لحماية الشحن في الخليج، قائلة إن دول المنطقة يمكنها حماية المجاري المائية التي تستخدمها ناقلات النفط.