كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "انتخابات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".. كل ما تحتاج إلى معرفته عن التصويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيتوجه البريطانيون إلى صناديق الاقتراع في 12 ديسمبر لإجراء انتخابات عامة مبكرة دعت إلى الخروج من مأزق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يحدد الاقتراع كيف أو ما إذا كانت المملكة المتحدة ستنسحب أخيرًا من الاتحاد الأوروبي بعد ثلاث سنوات ونصف تقريبًا من استفتاء الاتحاد الأوروبي.

وقدم حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون وحزب العمل المعارض الرئيسي لجيريمي كوربين مقترحات مختلفة اختلافًا جذريًا لإنهاء أشهر من الجمود السياسي حول القضية.

وسيكون للناخبين، المنقسمون بشدة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كلمتهم في استطلاع للرأي.

• لماذا تجري الانتخابات؟

شهدت شهور من الخلاف السياسي العنيف حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي موافقة النواب في شهر أكتوبر على إجراء انتخابات عامة مبكرة.

وقبل ذلك، رفضوا مرارًا صفقة الطلاق التي توسطت فيها سلف جونسون، تيريزا ما، مما أجبرها على الاستقالة. ثم انتقلوا لمنع جونسون من دفع اتفاق الانسحاب المنقح عبر البرلمان بسرعة فائقة.

ومع عدم وجود أغلبية واضحة بين أعضاء البرلمان لأي مسار للعمل على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - مما أدى إلى ثلاثة طلبات حتى الآن لتأجيل رحيل المملكة المتحدة - بدا أن الانتخابات هي نهاية اللعبة الطبيعية مع تقدم العام.

كيف يعمل التصويت؟

سينتخب الناخبون في 650 دائرة انتخابية في جميع أنحاء المملكة المتحدة نائبًا لمجلس النواب في مجلس العموم عبر نظام البريد السابق. للفوز، يحتاج المرشحون إلى الحصول على أصوات أكثر من أي من منافسيهم.

ويحتاج الحزب إلى الفوز بـ 326 مقعدًا لتأمين الأغلبية في مجلس العموم، وسيطلب من الملكة إليزابيث الثانية تشكيل حكومة.

إذا لم يحقق أي حزب الأغلبية، فهناك برلمان معلق. وفي هذا السيناريو، قد يشكل الحزب الذي يتمتع بأكبر حصة من الأصوات حكومة أقلية، أو يسعى للحصول على دعم الأحزاب الأصغر لترتيب "الثقة والعرض"، أو يحاول بناء ائتلاف رسمي. ومن المتوقع إعلان النتائج النهائية للاستطلاع في الساعات الأولى من يوم 13 ديسمبر.

ما هو متوقع؟

يبدو أن حزب المحافظين مهيأ للفوز بأكبر نصيب من الأصوات وربما بأغلبية المقاعد. ويتفوق الحزب على تسع نقاط مئوية من أقرب منافسيه، حزب العمل، حيث قال 43 في المائة من الناخبين إنهم سيصوتون لصالح المحافظين إذا أجريت انتخابات غدًا، وفقًا لأحدث البيانات التي جمعتها شركة أبحاث السوق وتحليلات YouGov.

وقد يترجم ذلك إلى فوز المحافظين بـ 359 مقعدًا في مجلس العموم، مقابل 211 لحزب العمل.

ومن بين الأحزاب الأصغر، من المتوقع أن يفوز الديمقراطيون الأحرار المؤيدون لأوروبا بنسبة 14 في المائة من حصة الأصوات و13 مقعدًا في البرلمان. من المتوقع أن يفوز الحزب الوطني الاسكتلندي (SNP)، الذي يقدم مرشحين فقط عن 59 دائرة انتخابية في اسكتلندا، بـ 43 مقعدًا، ولكن ثلاثة بالمائة فقط من مجموع الأصوات المدلى بها.

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ويظهر اللغز مع أعلام الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة المطبوعة في هذا الرسم التوضيحي الذي تم في 13 نوفمبر 2019

• كيف سيكون شكل التصويت Brexit؟

وعد جونسون بـ "إنهاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" بحلول نهاية يناير إذا تغلب حزب المحافظين على الأغلبية.

ومع ذلك، حتى إذا أقر البرلمان اتفاقية الانسحاب الحالية بحلول هذا الموعد النهائي، فستبدأ مفاوضات مرهقة محتملة حول العلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي مع دخول الفترة الانتقالية حيز التنفيذ.

ويقول جونسون إن هذه الفترة لن تمتد إلى ما بعد نهاية عام 2020، حيث من المقرر أن تنتهي في الوقت الحالي، ولكن هناك شك واسع النطاق حول ما إذا كان يمكن إبرام صفقة تجارية قبل ذلك.

ويمكن تمديد فترة الانتقال لمدة تصل إلى عامين إذا وافقت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على حد سواء.

وإذا فاز حزب العمل، فسوف يطلب من الاتحاد الأوروبي تمديد تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لإتاحة الوقت لإعادة التفاوض بشأن اتفاقية الانسحاب الحالية.

يريد Corbyn صفقة طلاق أكثر نعومة بناءً على اتحاد جمركي جديد بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ومحاذاة السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.

ووعد كوربين بإجراء تغيير جذري في اقتصاد المملكة المتحدة في ظل حكومة حزب العمال، وسيطرح اتفاق حزب العمال الذي أعيد صياغته على استفتاء ثانٍ ملزم قانونًا في غضون ستة أشهر، إلى جانب خيار البقاء في الاتحاد الأوروبي.

• ما الذي يثير قلق البريطانيين؟

إن تباطؤ الاقتصاد يئن تحت وطأتها صحة الحكم، والرعاية الاجتماعية، وأزمة المناخ، والقانون والنظام هي من بين الاهتمامات الرئيسية.

وشهد عدم اليقين بشأن علاقة المملكة المتحدة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي أن الاقتصاد يسجل أبطأ معدل نمو سنوي له منذ ما يقرب من عقد من الزمان، حيث انخفض النمو على أساس سنوي في الربع الأخير إلى واحد في المائة.

كما شهد عقد من التقشف الذي فرضته الحكومات المتعاقبة التي يقودها المحافظون انخفاضًا كبيرًا في ميزانيات الشرطة والإسكان والرفاهية.

وقدّم جونسون وكوربين رؤى مختلفة تمامًا لكيفية إعادة تشكيل المملكة المتحدة.

وتعهد جونسون بالاقتراض للإنفاق على برنامج رئيسي للاستثمار في البنية التحتية، وزيادة تمويل الخدمات الصحية الوطنية ووضع 20 ألف شرطي إضافي في الشوارع.