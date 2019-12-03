كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تزعم تراجع العنف الإرهابي وتزايد عمليات التسلل عبر الحدود إلى كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد ثلاثة أشهر تقريبًا من إخضاع الإقليم مباشرة للحكم الفيدرالي، انخفض العنف الإرهابي في الولاية، لكن عدد محاولات التسلل إلى جامو وكشمير قد زاد، حسبما قال الوزير الشاب للشؤون الداخلية جي كيشان ريدي.

وقال "ريدي" للبرلمان الهندي: "... انخفضت حوادث العنف الإرهابي بعد 5 أغسطس 2019. خلال فترة 115 يومًا من 5 أغسطس 2019 وحتى 27 نوفمبر 2019، كان هناك 88 حادثًا من هذا القبيل مقارنة بـ 106 حوادث من 12 أبريل 2019 إلى 4 أغسطس 2019"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وأضاف: "لقد حدثت زيادة في عدد محاولات التسلل عبر الحدود".

قطعت الهند الاتصالات السلكية واللاسلكية مع كشمير ونشرت الآلاف من القوات في الولاية في الأشهر الأخيرة. على الرغم من استعادة الهواتف الثابتة واتصالات الجوّال المدفوعة لاحقًا، إلا أن اتصالات الجوّال المدفوعة مسبقًا وبيانات الجوّال لا تزال غير متصلة بالإنترنت.

يدعي رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أن 42 ألف شخص قد فقدوا حياتهم في كشمير خلال العقود الثلاثة الماضية بسبب العنف.

وقال: "لا يمكن تحقيق التنمية في جامو كشمير ولداخ على مستويات تستحقها المنطقة. وبعد إزالة هذا الخلل من النظام، لن يكون لشعب جامو كشمير حاضر أفضل فحسب، بل سيكون له مستقبل مشرق أيضًا".

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وكان قد قال رئيس الوزراء الهندي، في أوائل أغسطس بعد تجريد جامو وكشمير من وضعها الخاص: "لم تعط المادتان 370 و 35 A سوى الانفصالية والإرهاب والمحسوبية والفساد على نطاق واسع ...".

يدعي رئيس الوزراء، أن العنف في جامو وكشمير تحرضه باكستان، التي تدعي أن المنطقة هي نفسها. كما خاضت نيودلهي وإسلام أباد حربين غير حاسمتين على كشمير.

وفي سياق منفصل، قامت قوات الأمن الهندية باختراق مخبأ للمتشددين في سوبور بكشمير، واستردت مخبأ ضخم للأسلحة والذخيرة بما في ذلك؛ بندقيتان من طراز AK-47 و 2000 طلقة من الذخيرة وأجهزة لاسلكية ومواد غذائية وملابس.

ونفذت عملية مشتركة من قبل 32 بندقية راشتريا ومجموعة العمليات الخاصة رافي آباد و 92 كتيبة من قوة شرطة الاحتياط المركزية في غابة دالري في مقاطعة بارامولا.

وقالت مصادر بالجيش الهندي، إن المخبأ قد لا يقل عمره عن 10 سنوات.

على الرغم من القمع الصارم والدوريات التي تقوم بها القوات وشرطة الولاية، تمكن عدد كبير من المسلحين من التسلل إلى جامو وكشمير عبر خط السيطرة - الحدود الفعلية التي تقسم كشمير الخاضعة لسيطرة الهند وكشمير الخاضعة لسيطرة باكستان.

وقال ديلباج سينغ، المدير العام لشرطة جامو وكشمير في أكتوبر، إن الأجهزة الأمنية أنشأت شبكة لمكافحة التسلل في الولاية وقضت على العديد من المتسللين المحتملين، وأحبطت محاولاتهم، لكن لا يزال الكثيرون ناشطين.