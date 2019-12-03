كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المحامون في تركيا يتعرضون للانتهاكات من قبل الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت نقابة المحامين في تركيا، عمليات الاعتقال المتزايدة ضد المحامين في الفترة الأخيرة، بسبب الخدمات القانونية التي يقدمونها للمعتقلين.

ويتعرض المحامون في تركيا، يتعرضون للاعتداء والانتهاكات من قبل الحكومة التركية، بسبب ملفات القضايا التي يتولون الدفاع فيها.

وأصدرت محكمة في مدينة غازي عنتاب، قرارًا بمنع 11 محاميًا من نظر ملفات صدرت فيها أحكام ضد موكليهم، كما أصدرت محكمة في المدينة ذاتها قرار بإلقاء القبض على محامٍ بسبب موكله.

Advertisements

وألقت قوات الأمن التركية القبض على محامٍ آخر تابع لنقابة محامي إزمير بسبب عمله، وأجرت عملية بحث ومداهمة لسيارته ومنزله ومكتبه، وصدر في حقه مذكرة اعتقال.

كما أصدرت الحكومة التركية قرارات اعتقال جماعية ضد من يزعم انتمائهم إلى حركة الخدمة، ومن ثم يمنع المحامين من الدفاع عنهم في المحاكم، بل يعتقل كل من يقومون بمساعدة المعتقلين أو أطفالهم الذين باتوا دون معيل بعد الزج بآبائهم وأمهاتهم في السجون.